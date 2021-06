సినీ ఇండస్ట్రీలో ఈ మధ్య బిగ్ స్క్రీన్ పై మెరిసే తారల కంటే కూడా బుల్లితెరపై కనిపించే నటీనటులకు భారీగా క్రేజ్ అందుతోంది. వెబ్ సిరీస్ లలో నటించే వారికి కూడా ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు లభిస్తోంది. అలాంటి వారిలో అనన్య కూడా ఉంది. 30 వెడ్స్ 21 అనే యూ ట్యూబ్ సీరీస్ ద్వారా ఈ తెలుగమ్మాయి అతి తక్కువ కాలంలోనే తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ను పెంచుకుంది. ఇక ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఏకంగా అల్లు అర్జు తో ఒకసారి క్లాస్ రూమ్ లో కలుసుకున్నట్లు చెప్పడం వైరల్ గా మారింది.

English summary

Those who star in web series are also getting special recognition. There is also Ananya among such people. Through the YouTube series 30Weds21, this Telugu girl has gained a unique fan following in a very short period of time. In a recent interview, Ekna said that she once met Allu Arju in a classroom and it went viral.