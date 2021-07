మళ్లీ పెళ్లిపీటలు ఎక్కుతున్న సుమంత్.. పెళ్లి కూతురు ఎవరంటే.. సోషల్ మీడియాలో వెడ్డింగ్ కార్డులు వైరల్

అక్కినేని నట వారసుడు సుమంత్ యార్లగడ్డ మరోసారి పెళ్లి కొడుకు కాబోతున్నాడు. సినీ నటి కీర్తీ రెడ్డితో విడాకుల తర్వాత సుమంత్ కొద్ది సంవత్సరాలుగా ఒంటరిగా ఉంటున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాజాగా సుమంత్ అలియాస్ సుమంత్ కుమార్ మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకొన్నారు. తాజాగా సుమంత్ పెళ్లికి సంబంధించిన వెడ్డింగ్ కార్డులు వెలుగులోకి వచ్చాయి. సుమంత్ మ్యారేజ్‌కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Actor Sumanth is going to tie the knot again. Sumanth Once married, then divorced, the man turns lucky again. With wedding invite doing rounds, the entire wedding looks like a hush hush affair, without much noise being made. Looks like a small private affair.