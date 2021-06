టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ పరిస్థితి మరోసారి సందిగ్ధంలో పడింది. మొత్తానికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లాక్ డౌన్ అయితే ఎత్తి చేశారు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మాత్రం ఇంకా పూర్తిగా అమలు కాలేదు. నైట్ కర్ఫ్యూ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇక థియేటర్స్ పూర్తిగా తెరచుకుంటాయా లేదా అనే విషయంపై కూడా ఇంకా సరైన క్లారిటీ రాలేదు. ఈ క్రమంలో చిత్ర నిర్మాతల మండలి కూడా ఒక నిర్ణయం అయితే తీసుకుంది.

English summary

The situation in the Tollywood industry is once again in limbo. All in all, the lock-down in the state of Telangana has been pointed out but it has not yet been fully implemented in Andhra Pradesh. Night curfew continues. It is not yet clear whether the theaters will be fully open. The filmmakers' council also took a decision in this regard,