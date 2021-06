అరియానాతో ఎఫైర్.. మైండ్ బ్లాక్ అయ్యేలా ఆన్సర్ ఇచ్చిన వర్మ.. గట్టిగా హగ్ చేసుకొని..

సంచలన దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఏం మాట్లాడినా కూడా సంచలనమే అని మరోసారి నిరూపించాడు. బిగ్ బాస్ బోల్డ్ బ్యూటీ అరియానా గ్లోరితో చేసిన బోల్డ్ ఇంటర్వ్యూలో మరోసారి తన మాటలతో ఆశ్చర్యపరిచాడు. లాజిక్స్ ను టచ్ చేస్తూ ఇంటర్వ్యూ మొత్తం యూ ట్యూబ్ లో వైరల్ అయ్యేలా చేశారు. ఇక అరియనాతో ఎఫైర్ ఉందని వచ్చే ఊహాగానాలకు వర్మ అదిరిపోయే కౌంటర్ ఇచ్చాడు

English summary

Sensational director Ram Gopal Varma has once again proved that whatever he says is sensational. Bigg Boss once again surprised with his words in a bold interview with bold beauty Ariyana Glory. Touching on logics, the entire interview went viral on YouTube. Verma countered that there was speculation that he had an affair with Ariyana,