Ticket Prices Issue: టికెట్ రేట్ల వివాదంపై చిరంజీవి ట్వీట్.. సీఎంకు థ్యాంక్స్ అంటూ ఊహించనివ విధంగా!

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొంత కాలంగా హాట్ టాపిక్ అవుతోన్న అంశాల్లో సినిమా టికెట్ రేట్ల వివాదం ఒకటి. సామాన్యులకు వినోదాన్ని తక్కువ ధరకు అందించాలనే లక్ష్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టికెట్ ధరలను భారీగా తగ్గించిన విషయం తెలిసిందే. అప్పటి నుంచి దీనిపై రచ్చ జరుగుతోంది. ఈ పరిస్థితుల వల్ల ఏపీలో విడుదల అవుతోన్న సినిమాలకు మంచి కలెక్షన్లు రావడం లేదు. అదే సమయంలో థియేటర్ యాజమాన్యాలకు కరెంట్ బిల్లులకు సరిపోను ఆదాయం రావడం కూడా గగనం అయిపోయింది. కానీ, తెలంగాణలో మాత్రం దీనికి భిన్నమైన పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో సినీ ప్రముఖులు స్పందిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజాగా దీనిపై ట్వీట్ చేసి సీఎంకు థ్యాంక్స్ చెప్పారు. ఆ వివరాలు మీకోసం!

The Telangana government on Friday gave its nod for the raise it movie ticket prices in the state. Now Chiranjeevi Said Thanks to CM KCR.