Omicron యూఎస్, యూకేలో భారీగా విజృంభణ.. RRR, రాధేశ్యామ్ రిలీజ్ పరిస్థితి ఏమిటంటే?

కరోనావైరస్‌కు సంబంధించిన కొత్త వేరియెంట్ ఒమ్రికాన్ పలు దేశాల్లోనే కాకుండా ఇండియాలోని పలు రాష్ట్రాల్లో విజృంభిస్తున్నది. ఒమిక్రాన్ కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ముందు జాగ్రత్త చర్యగా పలు రాష్ట్రాల్లో కిస్మస్ వేడుకలు, నూతన సంవత్సర వేడుకలపై ఆంక్షలు విధించడానికి ప్రభుత్వాలు సిద్దమవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్యాన్ ఇండియా సినిమా పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారింది. ఇలాంటి పరిస్థితి సినీ దర్శక, నిర్మాతలకు ఓ సవాల్‌గా మారింది. ప్యాన్ ఇండియా సినిమా రిలీజ్‌కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

Omicron Variant is raising across the globe. 543K Cases in a Single Day in #USA. In this situation, Government in Plans to Shutdown theaters or in plans to keep 50% Occupancy Limit in Theaters. in this occassion, Coronavirus Omicron Variant threat for Pan India Movies like RRR, Radhe Shyam