సుమంత్ రెండో పెళ్లి.. అబద్దమని తెలిశాక మరింత ఘాటుగా స్పందించిన ఆర్జీవి.. నిజాలు తెలుసుకోండి అంటూ..

విలక్షణ దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఎలాంటి కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ అయినా కూడా తనదైన శైలిలో కామెంట్ చేసి వాటిపై ఎదో ఒక రకంగా మరింత కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ అయ్యే విధంగా కామెంట్స్ చేస్తుంటారు. విషయం మంచిదైనా చెడ్డ దైనా సరే లాజిక్స్ తో ఆలోచింపజేస్తారు. ఇక ఇటీవల సుమంత్ రెండో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు అనగానే కాస్త షాక్ అయిన వర్మ ఇష్టం ఉన్నట్లుగా నీ ఖర్మ అంటూ సెటైర్ వేశాడు. ఇక అవన్నీ అబద్ధం అంటూ సుమంత్ ఆన్సర్ ఇవ్వగానే మళ్ళీ ఆర్జీవి తన వివరణ ఇచ్చారు.

English summary

It is common for sensational director Ram Gopal Varma to go viral. RGV has also responded in its own style as various news on Akkineni hero Sumanth's wedding are going viral right now.