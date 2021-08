RC 15: రామ్ చరణ్ సినిమాలో పవర్ఫుల్ విలన్.. అతన్నే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే?

పాన్ ఇండియా సినిమాల హడావిడి మొదలైన అనంతరం ఆ ప్రాజెక్టులలో నటించే నటీనటుల కూడా నెవర్ బిఫోర్ అనే పాత్రల్లో కనిపిస్తున్నారు. కేవలం హీరోలకు మాత్రమే కాకుండా అలాంటి ప్రాజెక్ట్ లల్ నటిస్తుండడం వలన మిగతా నటీనటులు కూడా భారీ స్థాయిలో క్రేజ్ అయితే అందుతోంది. ముఖ్యంగా విలన్స్ కోసం దర్శక నిర్మాతలు ఆలోచిస్తున్న విధానం చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటోంది. భాషతో సంబంధం లేకుండా టాలెంట్ నటీనటులకే ఎక్కువగా అవకాశాలు దక్కుతున్నాయని చెప్పాలి.

ఇక రామ్ చరణ్ - శంకర్ కాంబినేషన్ లో రాబోతున్న ఈ సినిమాలో కూడా విలన్ పాత్ర చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుందని టాక్ అయితే వస్తోంది. ఇప్పటికే అల్లు అర్జున్ సినిమాలో విలన్ గా నటిస్తున్న ఒక ప్రముఖ నటుడు రామ్ చరణ్ సినిమాలో కూడా ప్రతి నాయకుడిగా కనిపించే అవకాశం ఉందట. దర్శకుడు శంకర్ అతను నటిస్తేనే సినిమాకు చాలా బావుంటుందమి ఆలోచిస్తున్నాడట.

English summary

Fahadh Faasil to play the lead antagonist role in RC15. The drama between Ram Charan and Fahadh Faasil is the key point to this political thriller.