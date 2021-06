Shame on Samantha: అక్కినేని కోడలు పై దారుణంగా ట్రోలింగ్.. నెటిజన్ల ఎదురుదాడి..

ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 2 కోసం ఓ వర్గం ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ఈ వెబ్ కంటెంట్ కు భారీ స్థాయిలో డిమాండ్ ఏర్పడింది. సీజన్ 1 తోనే ప్రేక్షకుల్లో ఒక అంచనాల డోసును పెంచేసింది. ఇక సీజన్ 2 హ్యాపీగా ఆమెజాన్ ప్రైమ్ లో విడుదల అవుతోందని అనుకునే టైమ్ లో ఒక్కసారిగా తమిళ ప్రేక్షకుల నుంచి విమర్శలు రావడం అందరిని షాక్ కు గురి చేసింది. ముఖ్యంగా సమంతపై దారుణమైన ట్రోల్స్ వచ్చాయి. ఏ సమయంలో అయినా రిలీజ్ కావచ్చని సమాచారం రావడంతో మరోసారి ట్రోలింగ్స్ డోస్ పెంచారు.

English summary

It is learned that Samantha, who has not stepped up much of the controversy, has recently accidentally faced criticism from The Family Man 2. Fans seems to have reacted wisely to the matter