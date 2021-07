స్టార్ హీరోపై గరికపాటి షాకింగ్ కామెంట్స్.. అతను ఏం చేసినా ఇష్టమే.. రాబోయే సినిమా కూడా అదే!

ఆధ్యాత్మిక ప్రవచకులు గరికపాటి నరసింహారావు అంటే తెలియని వారు ఉండరు. ఒకప్పుడు అవధాని ప్రవచుకులు అంటే పెద్దవారికి మాత్రమే ఎక్కువగా తెలిసేది. కానీ సోషల్ మీడియా ప్రభావం ఎక్కువైన అనంతరం యువతో కూడా గరికపాటి మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ను సంపాదించుకుంటున్నారు. నేటి తరానికి అర్థమయ్యేలా ఆయన చెప్పే ప్రవచనాలు యూ ట్యూబ్ లో కూడా ట్రెండ్ అవుతుంటాయి. ఇక రీసెంట్ గా ఒక టాలెంటెడ్ స్టార్ హీరో గురించి గరికపాటి చెప్పిన విధానం నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.

English summary

Garikapati narsimha rao positive comments on Star hero vikram. He is Attention prophets were once known only to adults. Netizens have been impressed by the recent of talk about a talented star hero.