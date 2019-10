కూతుర్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన గీతా మాధురి.. బ్లాక్ బస్టర్ బేబీ పేరు ఏంటొ తెలుసా?

View this post on Instagram

అందరికి నమస్కారం ,నా పేరు దాక్షాయణి ప్రకృతి. మీ గీత,నందు-ల Blockbuster Baby ని నేనే! (Hello World, my name is DAAKSHAYANI PRAKRUTHI,Blockbuster Baby of your Geetha and Nandu) PC- @guntiartstudio Decoration- @vinnus_classy_events