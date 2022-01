Baahubali అక్షరాల 150 కోట్లు బూడిదలో పోసినట్టే.. బాహుబలి ప్రాజెక్టుపై అలాంటి దెబ్బ!

ప్రపంచ సినిమా చరిత్రలో దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన బాహుబలికి ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు స్థానం ఉంది. బాహుబలి చిత్రం ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా రిలీజ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని భాషల బాక్సాఫీస్‌ను కుమ్మేసింది. ఆ చిత్రం ప్రపంచ సినిమా ప్రముఖులను మరోసారి ఆలోచింపజేసేలా చేసింది. బాహుబలి చిత్రం అన్ని భారతీయ భాషల్లో నిర్మితమయ్యే సినిమాలకు ప్రేరణగా నిలిచింది. బాహుబలి 1, బాహుబలి 2 తర్వాత నెటిఫ్లిక్స్ ప్రయోగాత్మకంగా బాహుబలి ప్రీక్వెల్‌ను మొదలు పెట్టింది. అయితే ఈ సినిమాపై చేతులెత్తేయడానికి కారణాలు ఏమిటంటే?

Baahubali: Before The Beginning was started after success of Baahubali: The Beginning and The Conclusion by Netflix. But Report suggested that, it stopped spending after 150 Crores.