కోవిడ్-19 మహమ్మారి ప్రపంచమంతటికి తీవ్ర ముప్పుగా మారింది. ముఖ్యంగా కరోనా సెకండ్ వేవ్ మన దేశంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. ఈ సంక్షోభాన్ని అధిగమించేందుకు Daily Hunt అనుబంధ యాప్ Josh కోవిడ్ వారియర్స్, ఫ్రంట్ లైన్ కార్మికులకు సహాయం చేసేందుకు ముందుకొచ్చింది. 'బ్లూ రిబ్బన్ ఇనిషియేటివ్ -#IAmABlueWarrior' అనే హ్యాష్ ట్యాగ్ పేరిట నిధుల సమీకరణకు పిలుపునిచ్చింది. ఈ ఏడాది జూన్ 5వ తేదీన దీన్ని ప్రారంభించింది. ఇది 2021 జూన్ 18వ తేదీ వరకు కొనసాగనుంది.

ఈ నేపథ్యంలోనే జోష్ యాప్ వారు బ్లూ రిబ్బన్ గురించి అవగాహన వీడియోలను తయారు చేశారు. COVID-19తో పోరాడుతున్న ప్రజల కోసం నిధులను సేకరించడానికి సహాయపడ్డారు. వారి చమత్కారమైన మరియు ఆకర్షణీయమైన వీడియోలకు పేరుగాంచిన, మిలియన్ల మంది అనుచరులతో ఈ వైరల్ సంచలనాలు వారి ప్రభావాన్ని మంచి ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించబడ్డాయి.

జోష్‌ యాప్ పై బ్లూ రిబ్బన్ ప్రచారంతో కొన్ని కొత్త సంచలనాలు కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి. మొత్తం 14 మంది డ్యాన్సర్లు /ప్రతిభ ఉండేవారు ఈ సృష్టికర్తలు జోష్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్‌లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేసి బ్లూ రిబ్బన్ చొరవ గురించి ప్రేక్షకులతో మరియు అభిమానులతో మాట్లాడారు. వారు పూర్తి ఉత్సాహంతో బ్లూ రిబ్బన్ క్యాంపెయిన్ ఛాలెంజ్ థీమ్స్‌లో పాల్గొనడం ద్వారా ఈ ప్రచారానికి మద్దతు ఇచ్చారు.

14 మంది నృత్య సృష్టికర్తల్లో మోహక్ మంగని, ఖుష్బు సింగ్, తరుణ్ డాన్సెస్టార్, ఆకాంక్ష వోరా, సిమ్రాన్, ప్రిన్స్ గుప్తా, సోనాల్ భదౌరియా, ఎస్షన్య ఎమ్, గ్యాంగ్ 13 అఫీషియల్, పెరీ షీటల్, చెర్రీ బాంబ్, దీపక్ తుల్సన్, సంజన, కింగ్స్ యునైటెడ్ 13 జూన్ 2021న ఈరోజు ప్రత్యక్ష ప్రసారం అవుతోంది. మరో విశేషం ఏంటంటే.. రేపు, జూన్ 14, 2021 న ఒక ప్రముఖ సంగీత స్వరకర్త-నిర్మాత ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించబోతున్నారు. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని మిస్ అవ్వకుండా తప్పకుండా చూడండి. మరిన్ని అప్‌డేట్స్ కోసం జోష్ యాప్‌ను ఫాలో అవ్వండి..

ఇక్కడ ఉండే థీమ్‌ల ఆధారంగా వీడియోలను అప్ లోడ్ చేయడం ద్వారా మీరు #IAmABlueWarriorఛాలెంజ్‌లో భాగం కావచ్చు:

1. డబుల్ మాస్కింగ్ వాడకం

2. వ్యాక్సిన్ పై అవగాహన

3.COVID-19 గురించి వాస్తవాలు

4. సామాజిక దూరం

5. శానిటైజేషన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత

6. COVID-19 పరిశుభ్రత

7. ఇంట్లో ఉండండి. సురక్షితంగా ఉండండి

8. ఆక్సిజన్ అవగాహన.

దయచేసి మీ వీడియోలలో ఈ హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ను ఉపయోగించండి: #IAmABlueWarrior.

దయచేసి మీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్‌లో ప్రచారం కోసం ప్రత్యేక ప్రదర్శన చిత్రాన్ని ఉపయోగించండి.

జోష్ యాప్ లో #IAmABlueWarrior ఛాలెంజ్‌లో భాగం కావడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

బ్లూ రిబ్బన్ ప్రచారం ప్రారంభంలో, ప్రఖ్యాత భారతీయ సంగీత స్వరకర్త-గాయకుడు క్లింటన్ సెరెజో 'దిల్ సే జోడిన్' పేరుతో జోష్ అనువర్తనం కోసం #IAmABlueWarrior గీతాన్ని రూపొందించారు. ఈ వీడియోలో చాలా మంది అగ్రశ్రేణి ప్రముఖులను చూడొచ్చు.ఈ పాట ఇప్పటికే జోష్ మరియు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో బాగా పాపులర్ అయ్యింది.

ఈ ప్రత్యేక ప్రచారంతో, కరోనా మహమ్మారి బారిన పడిన వారికి నిధులు సమకూర్చడం జోష్ లక్ష్యం. ఈ ప్రచారం వల్ల ఇప్పటివరకు- ఒక వారంలోపు - 3 కోట్ల రూపాయల నిధులను సేకరించింది! ఇంకా సేకరిస్తోంది. తుది మొత్తాన్ని జోష్ PM PM CARES (ప్రధానమంత్రి పౌర సహాయం, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉపశమనం) నిధికి విరాళంగా ఇవ్వనున్నారు.

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో #IAmABlueWarriorని అలాగే జోష్ యాప్‌ను ఉపయోగించి సృష్టించిన వీడియోల ద్వారా ఈ ప్రచారానికి మంచి స్పందన లభించింది. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం.. వెంటనే మీ స్మార్ట్ ఫోన్లో జోష్ యాప్ ఇన్ స్టాల్ చేయండి. లాగిన్ అయి మీ వీడియోతో #IAmABlueWarrior ఛాలెంజ్‌లో పాల్గొనండి. కోవిడ్ వారియర్స్ కోసం మీ వంతు సాయం చేయండి!

English summary

The COVID-19 pandemic has turned out to be a threat to humanity, and especially the second wave has been tough for India. As the world comes together to combat the crisis, Dailyhunt's short video app Josh has launched an initiative in aid of the COVID warriors and frontline workers. Called the ‘Blue Ribbon Initiative - #IAmABlueWarrior’, the fundraiser was launched on June 5 this year and will continue until June 18, 2021.