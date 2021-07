దేశంలో కోవిడ్ మహమ్మారి సృష్టించిన పరిస్థితుల ప్రభావంతో దేశ సినిమా పరిశ్రమలో కొత్త ఉత్తేజం రేకెత్తింది. థియేటర్లు మూతపడటంతో ప్రేక్షకుడి ఇంటిలోకి సినిమా అడుగుపెట్టింది. లాక్‌డౌన్ సమయంలో ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫాంలు భారీగా ప్రేక్షకుల జీవితాల్లోకి ప్రవేశించాయి. ఓటీటీ పరిశ్రమ సినీ లోకానికి కొత్త సూపర్‌స్టార్లను పరిచయం చేసింది. తాజాగా జూలైలో ఓటీటీలో రాబోతున్న కొన్ని చిత్రాలు వివరాలు మీకోసం..

July OTT Releases: Regional OTT Platforms paving in big way. Big stars like Venkatesh movies are going to hit the OTT. Malik, Toofaan, Narappa movies going to release on Amazon Prime Video.