 »   » హీరోయిన్ చార్మికి సమాధానం ఇచ్చిన కోనా వెంకట్!

తనయుడు ఆకాశ్‌ పూరి హీరోగా పరిచయం చేస్తూ పూరి జగన్నాథ్‌ స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించిన చిత్రం 'మెహబూబా'. ఇండియా- పాకిస్థాన్‌ బోర్డర్‌ లవ్‌ స్టోరీగా రూపొందిన ఈ చిత్రంలో నేహాశెట్టి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఇటీవల విడుదలైన ఈ సినిమా టిజర్ కు మంచి స్పందన లభిస్తోంది. సందీప్ చౌతా అందించిన పాటలు బాగున్నాయి.

A genuine film with heart... seen some parts and well aware of the story!! @purijagan ‘s best work so far... best efforts from @ActorAkashPuri @Charmmeofficial @Sandeep_Chowta and the whole team makes it a brilliant film... my bestest wishes to my best friend @purijagan 👍 https://t.co/J6GXcKhP2C