నేను కాదు, సోనూసూద్ సూపర్ హీరో.. కేటిఆర్ మాటలకు అదిరిపోయేలా ఆన్సర్ ఇచ్చిన సోనూసూద్

కరోనా కష్టకాలంలో సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువగా సహాయలు అంధించి ఏకైక రియాల్ హీరో సోనూసూద్ అని ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. గత ఎడాది నుంచి నిర్విరామంగా తనకు సాధ్యమయినంత వరకు సహాయలు చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఇక సాధారణ జనాల నుంచి స్టార్ సెలబ్రెటీల వరకు కూడా చాలా మంది సోనూసూద్ రియల్ హీరో అని పొగుడుతున్నారు. రీసెంట్ గా తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ సైతం అదే అన్నారు. ఇక సోనూసూద్ అందుకు పాజిటివ్ గా సింపుల్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు.

English summary

It goes without saying that Sonu Sood is the only real hero who has contributed a lot in the film industry during Corona's difficult times. He has been desperately helping as much as he can since last year. Sonu Sood is hailed as a real hero by many, from the general public to star celebrities. Recently, Telangana Minister KTR also said the same. Sonu Sood gave a simple answer in the affirmative.