మా అధ్యక్షుడిగా ప్రకాష్ రాజ్ పర్ఫెక్ట్ పర్సన్.. మా మద్దతు ఆయనకే: జయసుధ, సాయి కుమార్ కామెంట్స్

టాలీవుడ్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఎన్నికల వేడి మరోసారి హీటెక్కింది. గత కొన్నాళ్లుగా మా అసోసియేషన్ పరిస్థితులు, విబేధాలు మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక ఎన్నికల సమయానికి గ్రూపులుగా విడిపోతున్న నటీనటులు హాట్ టాపిక్ గా నిలుస్తున్నారు. ఇక ఈసారి పోటీలో ప్రకాష్ రాజ్ ఉండడంతో ఎన్నికల సమరం మరింత వేడెక్కింది. ఆయన వెంట టాప్ స్టార్స్ అందరూ ఉండడం విశేషం. ఇక జయసుధ, సాయి కుమార్ కూడా వీడియో ద్వారా వారి మద్దతును అందించారు.

English summary

The Tollywood Movie Artist Association election heat is heating up once again. It is well known that over the past few years the conditions and differences of our association have been going viral in the media. With Prakash Raj in the fray this time around, the election battle has intensified. Jayasudha and Sai Kumar also provided their support through video.