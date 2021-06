ఇటీవల కాలంలో కొంతమంది సీనియర్ హీరోలు హీరోగా మార్కెట్ తగ్గడంతో మెల్లగా స్పెషల్ రోల్స్ తో మెప్పిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. వీలైతే విలన్ రోల్స్ చేయడానికి కూడా ఏ మాత్రం తగ్గడం లేదు. అలా యూ టర్న్ తీసుకున్న కొంతమంది స్మార్ట్ హీరోస్ కూడా భారీ స్థాయిలో రెమ్యునరేషన్ అందుకుంటూ బిజీగా మారుతున్నారు. ఇక త్వరలోనే మాధవన్ కూడా భయంకరమైన విలన్ పాత్రలో నటించే అవకాశం ఉన్నట్లు టాక్ వచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

It is a known fact that in recent times some senior heroes are slowly appealing with special roles as the market for heroism is declining. There is also no downside to making villain roles if possible. Even some of the smart heroes who took your turn like that are getting busy receiving huge amount of remuneration. It is learned that soon Madhavan will also be seen in the role of a terrible villain,