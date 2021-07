నారప్పలో మెగాస్టార్ రిఫరెన్స్.. ఆ కుర్రోడు పెద్దోదయ్యాడుగా.. తోపు కాబట్టే మరి!

విక్టరీ వెంకటేష్ హీరోగా నటించిన తాజా సినిమా నారప్ప. తమిళంలో సూపర్ హిట్ అయినా అసురన్ సినిమాకు రీమేక్ గా ఈ మూవీ తెరకెక్కింది. తెలుగు నేటివిటీకి తగ్గట్టు ఈ సినిమాను తెలుగులో తెరకెక్కించారు. ప్రియమణి హీరోయిన్ గా నటించిన ఈ సినిమాకు శ్రీకాంత్ అడ్డాల దర్శకత్వం వహించారు. ఇక ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ డిఫరెంట్ గెటప్ లో కనిపించగా, చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ పండుగ చేసుకుంటున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Venkatesh starrer narappa movie is released in Amazon prime video exclusively. The asuran remake is getting huge applause. megastar fans observed chiranjeevi reference in the movie and the are celebrating that in social media.