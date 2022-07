Laal Singh Chaddha: ఫస్ట్ రివ్యూ ఇచ్చేసిన చిరంజీవి.. కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్న అమీర్ ఖాన్!

బాలీవుడ్ హీరో అమీర్ ఖాన్ గత కొన్నాళ్లుగా వార్తల్లో నిలుస్తూనే వస్తున్నారు. తన భార్యతో విడాకులు ప్రకటించిన తర్వాత ఆయన ఎప్పటికప్పుడు హాట్ టాపిక్ గానే అవుతున్నారు. అయితే తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంటికి విచ్చేసిన అమీర్ ఖాన్ తాను హీరోగా నటించిన లాల్ సింగ్ చద్దా సినిమా రివ్యూ వేసి చూపించారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి మాత్రమే కాదు డైరెక్టర్ సుకుమార్, రాజమౌళి అలాగే ఈ సినిమాలో భాగమైన నాగచైతన్య ఆయన తండ్రి నాగార్జునతో కలిసి ఒక స్పెషల్ ప్రివ్యూ చూశారు. ఈ ప్రివ్యూకి సంబంధించి గతంలో వార్తలు బయటకు రాగా ఇప్పుడు తాజాగా దీనికి సంబంధించి మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఒక చిన్న వీడియో విడుదల చేశారు.

ఈ వీడియోలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నివాసానికి అమీర్ ఖాన్, నాగార్జున, నాగచైతన్య, సుకుమార్, రాజమౌళి రావడం వాళ్ళందరూ కలిసి చర్చించుకోవడం తర్వాత సినిమా చూడడం వంటి విశేషాలు చూపించారు. ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత సినిమా ఎలా ఉందో వర్ణిస్తూ అమీర్ ఖాన్ తో కొన్ని ఎమోషనల్ మూమెంట్స్ కూడా వీడియోలో చూపించారు.

Feel very privileged to present the Telugu version of my dear friend #AamirKhan ‘s wonderful emotional roller coaster #LaalSinghChaddha Our Telugu audiences are surely going to love him ! pic.twitter.com/Tb2apAaJrz

ఇక చివరిలో సినిమా చూసిన తర్వాత అమీర్ ఖాన్ ను మెగాస్టార్ చిరంజీవి సత్కరించడం కూడా చూపించారు. ఇక ఈ క్రమంలో సినిమా చూసిన తరువాత అమీర్ ఖాన్ ఏడ్చేయడం కనిపిస్తోంది. ఇక ఈ వీడియో షేర్ చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి కొన్నేళ్ల క్రితం జపాన్లోని ఒక ఎయిర్పోర్టులో అమీర్ ఖాన్ తో కలిసి కొన్ని క్షణాలు మాట్లాడడంతో తాను కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో భాగం అయ్యానని పేర్కొన్నారు.

Fascinating how a chance meeting & a little chat with my dear friend #AamirKhan @Kyoto airport - Japan, few years ago led to me becoming a part of his dream project #LaalSinghChaddha



Thank You #AamirKhan for the exclusive preview at my home.Heartened by your warm warm gesture! pic.twitter.com/hQYVZ1UQ5m