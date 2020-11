మహేశ్ బాబు సినిమాలో అనుష్క: అసలు విషయం తెలిసి నోరెళ్లబెడుతోన్న ఫ్యాన్స్

తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలోని స్టార్ హీరోలలో ఒకడిగా వెలుగొందుతున్నాడు సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు. ఆ మధ్య కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో 'భరత్ అనే నేను'తో భారీ హిట్‌ను అందుకున్న అతడు.. ఆ తర్వాత వంశీ పైడిపల్లి తీసిన 'మహర్షి'తో మరో విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నాడు. ఇక, ఈ మధ్య అనిల్ రావిపూడి తెరకెక్కించిన 'సరిలేరు నీకెవ్వరు'తో హ్యాట్రిక్ నమోదు చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే పరశురాంతో కలిసి 'సర్కారు వారి పాట' అనే సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ మూవీ గురించి తాజాగా బయటకు వచ్చిన ఓ న్యూస్ కలకలం రేపుతోంది.

కరోనా ప్రభావంతో షూటింగ్ వాయిదా పడిన ఈ చిత్రంలో అనుష్క శెట్టి కీలక పాత్రను పోషిస్తుందని తాజాగా ఓ ట్వీట్ సోషల్ మీడియాలో హల్‌చల్ చేస్తోంది. అందునా అది దర్శకుడు పరశురాం పోస్ట్ చేసినట్లు ఉండడంతో ఇది నిజమేనని అంతా అనుకున్నారు. కానీ, ఈ వార్తలో ఏమాత్రం నిజం లేదని తర్వాత తెలిసింది.

It is very pleasure to welcome @MsAnushkaSetty garu to #SarkaruVaariPaata team. Thanks for playing a powerful role in our film. I sure you will rock as bank manager role in our film. Can't wait to start shooting🥰@MythriOfficial #MaheshBabu @14ReelsPlus pic.twitter.com/wiNbvxiR5T