రాక్షసుడు 2: హీరో కంటే ముందే పోస్టర్ వచ్చేసింది.. ఈసారీ బెల్లంకొండ కాదట!

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం సీక్వెల్స్ కు మంచి క్రేజ్ దక్కుతోంది. హిట్టయిన ఫార్ములాను ఉపయోగిస్తూ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ లాభాలను అందుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్ లో అనిల్ రావిపూడి తెరకెక్కిస్తున్న F3 సినిమాపై అంచనాలు ఏ రేంజ్ లో ఉన్నాయో స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. ఇక రాక్షసుడు సినిమాకు కూడా సీక్వెల్ కూడా రాబోతున్నట్లు దర్శకుడు రమేష్ వర్మ అఫీషియల్ గా క్లారిటీ ఇచ్చేశారు.

మొదట తమిళ్ హిట్ మూవీ రాట్ససన్ సినిమాకు రీమేక్ గా వచ్చిన రాక్షసుడు సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సాలీడ్ హిట్ గా నిలిచింది. బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ - అనుపమ పరమేశ్వరన్ జంటగా నటించిన విషయం తెలిసిందే. సైకో థ్రిల్లర్ జానర్ లో వచ్చిన రాక్షసుడు సినిమాకు దర్శకుడు రమేష్ వర్మ సీక్వెల్ ను సిద్ధం చేసుకున్నారు. హీరో ఎవరనేది ఇంకా చెప్పలేదు గాని అంత కంటే ముందే సినిమా టైటిల్ లుక్ పోస్టర్ ను విడుదల చేశారు. హోల్డ్ యువర్ బ్రీత్ అనేది ట్యాగ్ లైన్

రాక్షసుడు 2లో ఒక స్టార్ హీరో నటిస్తాడనే హింట్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక పోస్టర్ లో రక్తంతో ఉన్న కత్తితో పాటు సైకో శవాన్ని ఎత్తుకొని ఉన్న విధానం థ్రిల్ కు గురి చేస్తోంది. ఈ సినిమాలో భయంకరమైన సన్నివేశాలు చాలానే ఉంటాయట. ప్రస్తుతం దర్శకుడు రమేష్ వర్మ ఖిలాడి సినిమాను విడుదలకు సిద్ధం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

రవితేజ అందులో హీరోగా నటిస్తున్నాడు. ఇక ఖిలాడి అనంతరం రమేష్ వర్మ రాక్షసుడు 2 రెగ్యులర్ షూటింగ్ ను స్టార్ట్ చేయనున్నాడు. స్క్రిప్ట్ పనులు ఆల్ మోస్ట్ ఫినిష్ అయ్యాయట. ఇక వచ్చే ఏడాది సినిమాను థియేటర్స్ లోకి తీసుకురావచ్చని సమాచారం.

Director Ramesh Verma has prepared a sequel to the Rakshasudu movie in the psycho thriller genre. It is unknown at this time what he will do after leaving the post.