N T Rama Rao 100th Birthday: సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గురించి మీకు తెలియ విషయాలు...

హైదరాబాద్ : తెలుగు ప్రజల ఆరాధ్య నటుడు, నాయకుడు నందమూరి తారక రామరావు. నేడు ఆయన 100వ జయంతి. ఈ సందర్భంగా ఆ మహానుభావుని గురించి ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుందాం.

రాముడు, కృష్ణుడు, రావణుడు, దుర్యోధనుడు లాంటి వారు నిజంగా ఎలా ఉంటారో తెలియదు కానీ ఆయా పాత్రల్లో నటించి తెలుగు వారి గుండెల్లో చిరస్మరణీయుడిగా నిలిచారు యుగపురుషుడు ఎన్‌టిఆర్‌.

జానపదం, సాంఘికం, పౌరాణికం అనే తేడా లేకుండా అన్ని పాత్రల్లో జీవించిన విశ్వవిఖ్యాత నటసార్వబౌముడు నందమూరి తారక రామారావు కృష్ణా జిల్లా నిమ్మకూరులో 1923 మే 28న లక్ష్మయ్య చౌదరి, వెంకట రామమ్మలకు జన్మించారు.

Today is the 94th Jayanthi of Nandamuri Taraka Rama Rao garu, or Anna garu as he is fondly known. The legendary Telugu actor and politician was born into a small farming family in Krishna District on 28th May 1923.