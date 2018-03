 »   » ‘ఛల్ మోహన్ రంగ’ ప్రీ రిలీజ్: చీఫ్ గెస్టుగా పవన్ కళ్యాణ్

'నితిన్, మేఘా ఆకాష్' జంటగా శ్రేష్ట్ మూవీస్, పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'చల్ మోహన రంగ'. మాటల మాంత్రికుడు, దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ ఈ చిత్రానికి కథను అందిస్తుండగా, శ్రీమతి నిఖితారెడ్డి సమర్పణ‌లో ప్రముఖ నిర్మాత ఎన్. సుధాకర్ రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. కృష్ణ చైతన్య దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. నితిన్ కెరీర్లో ఇది 25వ చిత్రం.

ఛల్ మోహన్ రంగ ప్రీరిలీజ్ వేడుకను ఈ నెల 25న నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ వేడుకకు పవన్‌కల్యాణ్ చీఫ్ గెస్ట్‌గా వస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని నితిన్ ట్విట్టర్ ద్వారా వెల్లడించారు. ప్రీ రిలీజ్‌కు అంతా రెడీ అయింది. ఈవెంట్‌కు మై ప్రొడ్యూసర్ అండ్ పవర్ స్టార్ పవన్‌ కళ్యాణ్ ముఖ్య అతిథిగా వస్తున్నారు అని నితిన్ తెలిపారు.

All set for a Grand Pre Release event of #ChalMohanaRanga on the 25th of this month..and my Producer and our POWER STAR wil b the Chief Guest for the function!! Exciteddd!! Other details soonn!! 🤗🤗😘😘