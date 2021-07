ఫైట్ చేస్తాం.. థియేటర్లు ఓపెన్ చేయాల్సిందే.. ఓటీటీ రిలీజ్, ప్రభుత్వాలపై నారాయణమూర్తి ఫైర్

పీపుల్స్ స్టార్ ఆర్ నారాయణ మూర్తి తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలను ఉద్దేశించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. థియేటర్లు మూతపడటంతో దేశవ్యాప్తంగా పేదవాడికి వినోదం కరువైంది అంటూ ఘాటుగా స్పందించారు. విజయవాడలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆర్ నారాయణ మూర్తి కుండబద్దలు కొట్టినట్టు మాట్లాడారు. థియేటర్లను వెంటనే ఓపెన్ చేయాలని తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలకు సూచించారు. ఆర్ నారాయణమూర్తి ప్రసంగిస్తూ...

English summary

People Star R Narayana Murthy serious over OTT releases. He said that Poor People unable to access the OTT content. Narappa movie was watched only 25 percent due to OTT Release.