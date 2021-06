నన్ను బలవంతంగా ప్రెగ్నెంట్ చేయొద్దు.. అలా అయితే స్వీట్లు పంచుతా.. పూనమ్ పాండే

బాలీవుడ్ సెక్స్ బాంబ్ పూనమ్ పాండేకు వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేయడం, వివాదాల్లో కూరుకుపోయడం కొత్తేమీ కాదు. ఇటీవలే పెళ్లి చేసుకొన్న ఈ భామ ఏకంగా భర్తపై పోలీసులకు కంప్లైయింట్ ఇచ్చి అరెస్ట్ చేయించడం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా తాను ప్రెగ్నెంట్ అనే విషయంపై క్లారిటీ ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఘాటుగా స్పందించింది... తాజాగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. పూనమ్ పాండే ఏం చెప్పిందంటే...

English summary

Bollywood sex bomb Poonam Pandey has given clarity about her pregnancy rumours. Report suggest that she had sex week pregnancy, soon she will expecting a baby. On this report, She Squashed the media reports.