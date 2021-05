Prabhas in Mission Impossible 7: టామ్ క్రూజ్ బిగ్గెస్ట్ యాక్షన్ సినిమా..క్లారిటీ ఇచ్చిన హాలీవుడ్ దర్శకుడు!

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఈశ్వర్ సినిమాతో మొదలైన ప్రభాస్ ప్రయాణం ఇప్పుడు హాలీవుడ్ వరకు వెళుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ఒక తెలుగోడు హాలీవుడ్ వెండితెరపై పవర్ఫుల్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నట్లు టాక్ అయితే గట్టిగానే వస్తోంది. ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఒక హాలీవుడ్ దర్శకుడు ప్రభాస్ కూడా హాలీవుడ్ తెరపై కనిపించనున్నట్లు చెప్పడని ఒక న్యూస్ అయితే వైరల్ గా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే...

పెళ్లిపీటల మీదే రొమాన్స్.. వైరల్ అవుతున్న నవ దంపతుల ఫోటో షూట్..

English summary

In a recent Interview with Christopher McQuarrie, the director of Mission Impossibe 7 he confirmed that Indian actor Prabhas has roped in to play an Important role in the film. He narrated the script to the Baahubali star while he was shooting for his upcoming film Radheshyam in Itlay.