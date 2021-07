రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఎలాంటి సినిమా చేసినా కూడా పాన్ ఇండియా రేంజ్ లో బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు క్రియేట్ అవుతాయని క్లారిటీగా అర్ధమయ్యింది. ఇక రానున్న రోజుల్లో కూడా మళ్ళీ ప్రభాస్ ద్వారానే పాన్ ఇండియా స్థాయి మరింత పెరుగుతుందని ఆయన లైనప్ చూస్తేనే తెలుస్తోంది. ఇక KGF మేకర్స్ తో చేస్తున్న సలార్ పై అంచనాలు మామూలుగా లేవు. అయితే ఇటీవల లీక్ అయిన ఒక బైక్ పోటోతో సినిమాకు సంబంధించిన ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం లీక్ అయ్యింది.

English summary

