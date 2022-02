టాలీవుడ్ లీడింగ్ కమెడియన్ సంచలన నిర్ణయం.. పట్టించుకోవడం లేదంటూ పోస్ట్

తెలుగులో చేసింది తక్కువ సినిమాలే అయినా రాహుల్ రామకృష్ణ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. అనుకోకుండా సినిమా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆయన కమెడియన్గా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. అలాగే లీడ్ రోల్ లో కూడా ఒక వెబ్ మూవీలో నటించాడు. అయితే తాజాగా సినిమాలకు గుడ్ బై చెబుతున్నాను అంటూ ఆయన చేసిన ప్రకటన ఆసక్తికరంగా మారింది. అసలు ఆయన ఎందుకు గుడ్ బై చెప్పనున్నాడు అనే వివరాల్లోకి వెళితే..

2022 is my last.

I will not do films anymore.

Not that I care, nor should anybody care