 »   » రాజమౌళికి జపాన్ నుంచి వచ్చిన గిఫ్ట్స్.. అంతా బాహుబలి మయం!

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ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సినీ అభిమానుల్ని మెప్పించిన బాహుబలి2 చిత్రం జపాన్ లో కూడా అద్భుతంగా ప్రదర్శించబడుతోంది. ఇటీవల జరిగిన 100 రోజుల వేడుకలో కూడా చిత్ర యూనిట్ పాల్గొంది. ఇండియాలో బాహుబలి 2 చిత్రం బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. చైనాలో కూడా బాగా ఆడినప్పటికీ రికార్డులు సాధించలేకపోయింది.
బాహుబలి 2 చిత్రం ద్వారా రాజమౌళి అంతర్జాతీయంగా ఖ్యాతి గడించారు. జపాన్ లో బాహుబలి చిత్ర మానియా నడుస్తోంది. వందరోజుల వేడుకలో పాల్గొన తిరిగి వచ్చాక బాహుబలి టీంకు జపాన్ నుంచి గిఫ్ట్స్ వెల్లువలా వచ్చాయట. ఆ గిఫ్ట్స్ ని బాహుబలి చిత్ర తాజగా ఓపెన్ చేసింది. బాహుబలి చిత్రానికి సంబందించిన కార్టూన్స్ ని జపాన్ అభిమానులు పంపారు.
ఈ విషయాన్ని దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు. బాహుబలి చిత్రం కోసం చాలా దేశాల్లో పర్యటించామని కానీ జపాన్ మాత్రం ప్రత్యేకం అని జక్కన్న తెలిపాడు. బాహుబలి చిత్రం విడుదలై ఏడాది దాటిపోయినా ఆ ప్రభావం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది.
Its been a week since we came back home from Japan. Thanks to #Baahubali, we had a chance to visit many countries. But Japan became our most favourite. I can't ever forget the reception they gave us, and the love they showered on us and our film. Incredible. They sent me home with lots of gift packs. We just started unboxing one by one and it brought a wide smile on my face again. Every gift we got and every art made was so unique and amazing. Thanks for all your efforts, it really means a lot to us. I feel truly blessed. Didn't want to open #Prabhas, @Ranadaggubati’s gifts... We will unbox them once we all meet. :) Thank you so much #Japan... Loads of love.
A post shared by SS Rajamouli (@ssrajamouli) on May 15, 2018 at 12:32am PDT
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