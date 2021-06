సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ గత కొంతకాలంగా ఆరోగ్య కారణాల వలన కాస్త నెమ్మదిగా అడుగులు వేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. సినిమాలను కూడా చాలా లిమిటెడ్ గా చేసుకుంటూ వెళుతున్నారు. అయితే చాలా రోజుల అనంతరం సూపర్ స్టార్ సడన్ గా వైద్య పరీక్షల కోసం అమెరికాకు వెళ్లడం ఇటీవల అభిమానులను కాస్త కంగారు పెట్టింది. ఇక మళ్ళీ ఇండియాకు సేఫ్ గానే తిరిగి వచ్చారు. అయితే తలైవా యూఎస్ లో ఉన్నప్పటికీ ఫొటోలు కొన్ని ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి.

English summary

Many fans were expecting Kollywood star hero Rajinikanth to enter politics last year. However, at this age, it is not correct to take risks and health is not likely to support the fall back. Taliva was also forced to back down due to pressure from family members. Many days later, Rajinikanth's sudden departure for America became a hot topic in the Kollywood media.