బ్యాక్ గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకు రకుల్ హెచ్చరిక.. గుర్తుపెట్టుకొని రండి జాగ్రత్త!

గ్లామరస్ బ్యూటీ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఏం మాట్లాడినా కూడా కాస్త విబిన్నంగా ఉంటుంది. అలాగని ఎక్కువగా కాంట్రవర్సీల జోలికి వెల్లదు. కెరీర్ లో సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్స్ సంగతి పక్కన పెడితే ఈ బ్యూటీ మాత్రం ఎప్పుడు కూడా పెద్ద స్థాయిలో వివాదాలను టచ్ చేసింది లేదు. కానీ అప్పుడప్పుడు ఏదైనా సామాజిక అంశాలపై స్పందించాల్సి వస్తే మాత్రం ఓపెన్ గానే తన స్టేట్మెంట్ ఇస్తుంటుంది. ఇక ఇటీవల నెపోటిజమ్ పై కూడా ఎవరు ఊహించని విదంగా స్పందించింది. ఒక విదంగా ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ తో వచ్చే వారికి హెచ్చరిక జారీ చేసిందని చెప్పవచ్చు.

English summary

Glamorous beauty Rakul Preet Singh says is also a bit different. As such, most controversies do not go unnoticed. Successes and failures in her career aside, this beauty has never touched on a large scale. But he occasionally gives his statement openly when he has to respond to any social issues. And even more recently on Nepotism who has reacted in an unexpected way. In a way she issued a warning to those who came with the background.