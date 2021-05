ఎంపీ రఘురామరాజును అందుకే కొట్టారు.. సీక్రెట్ రివీల్ చేసిన రాంగోపాల్ వర్మ

ప్రముఖ దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ మరోసారి రాజకీయపరమైన అంశంపై ట్వీట్లు చేయడం చర్చనీయాంశమైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి, ఎంపీ రఘురామకృష్టంరాజు (RRR) మధ్య చోటుచేసుకొన్న వివాదంపై తనదైన శైలిలో ట్వీట్లు చేశారు. RRRపై జరిగిన దాడి గురించి కామెంట్ చేస్తూ..

Doesn’t the constitution explicitly say that job of police is not to punish but to produce the offender before the court to let it decide the punishment depending upon proof submitted ? If I am wrong I request the RRR judges to please educate me 🙏

Is there any country in the entire world apart from india where the police will slap, kick and beat up people for not following covid rules ??? And if the beaten up people show bruises or toe nail fractures will the RRR judges take action?..Just innocently asking 🙏

English summary

Director Ram Gopal Varma sensational comments on Raghu Rama Krishnam Raju case. He tweeted that, My sincere request to all people who got beaten up by police is not to take inspiration from RRR case and file cases on police, because police people are like ur own mothers ..They don't beat u out of arrogance, but they beat u out of pure love.