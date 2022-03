RRR : హిందీ మార్కెట్ మీద జక్కన్న కన్ను.. స్పెషల్ టూర్స్ తో పాటు మరో కీలక అడుగు.. ఇక రికార్డులు బద్దలే!

దర్శకధీరుడు రాజమౌళి సినిమా ఎంత అద్భుతంగా తెరకెక్కిస్తారో, ప్రమోషన్స్ విషయంలో కూడా అంతే అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరుస్తారు అని అందరూ చెబుతుంటారు. అందుకే బాహుబలి లాంటి అద్భుతమైన సినిమా తెరకెక్కించిన ఆయన బాహుబలి 2 సినిమా కోసం కేవలం కట్టప్ప బాహుబలి ని ఎందుకు చంపాడు అనే ఒక చిన్న సస్పెన్స్ ఉంచి ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలోనే అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన సినిమాగా నిలిపాడు. ఇప్పుడు ఆయన దర్శకత్వంలో రూపొందిన ప్రతిష్టాత్మక RRR సినిమా కూడా విడుదలయ్యేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ విషయంలో కూడా రాజమౌళి తనదైన ప్రతిభ కనబరుస్తున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

as per news in social media, RRR's first premiere is to be premiered on 24th March at 9.30 PM in Mumbai for Celebrities and Press.