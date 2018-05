నాగ చైతన్య హీరోగా చందూ మొండేటి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'సవ్యసాచి'. ప్రస్తుతం ఈచిత్రం షూటింగ్ అమెరికాలోని న్యూయార్క్‌లో జరుగుతోంది. ఈ సందర్భంగా మూవీ టీంతో దిగిన ఓ ఫోటోను చైతు ట్విట్టర్లో పోస్టు చేశారు. న్యూయార్క్ సిటీతో ఎప్పుడూ పాజిటివ్ కనెక్షన్ ఉంటుందని తెలిపారు.

మే 12 వరకు చైతు, నిధి అగర్వాల్ పై సాంగ్‌తో పాటు కమెడియన్లు షకలక శంకర్, వెన్నెల కిషోర్ కాంబినేషన్లో కొన్ని కీలక సన్నివేశాల చిత్రీకరణ అక్కడ జరుగుతోంది. ఈ షెడ్యూల్ పూర్తయితే సినిమా షూటింగ్ మొత్తం పూర్తయినట్లే.

New York New York :-) always had a positive connection with the place .. this time with team #Savyasachi .. not too much left for the film to be done .. good vibes all the way .. fingers crossed !! pic.twitter.com/YcLwddbDTb