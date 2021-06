అందాల భామ, మల్టీ టాలెంటెడ్ హీరోయిన్ శృతి హాసన్ లాక్‌డౌన్‌లో రొమాంటిక్ లైఫ్‌ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నది. బాయ్‌ఫ్రెండ్ శంతనుతో డేటింగ్ చేస్తూ జీవితాన్ని క్రేజీగా మార్చుకొంటున్నారు. అయితే లాక్‌డౌన్‌లో అప్పుడుప్పుడు అభిమానులతో ముచ్చటించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తాజాగా ఇన్స్‌టాగ్రామ్ లైవ్‌లో శృతిహాసన్ పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Actress Shruti Haasan come to Instagram live recently. She spoke about her movie Salaar and Krack and Web series for Amazon prime Video. In this live, Shruti has given befitting reply to netizen's marriage proposal