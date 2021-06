దర్శకులు రాజ్ అండ్ డీకే రూపొందించిన ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సిరీస్ విశేషంగా ఆకట్టుకొంటున్నది. ఈ వెబ్ సిరీస్‌కు సంబంధించిన సీజన్ 2 జూన్ 4వ తేదీన అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో రిలీజ్ కావడం ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. రెండో సీజన్‌పై నెటిజన్లు, ప్రేక్షకులు భారీగా ప్రశంసలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 సీజన్ ముగింపులో మూడో సీజన్‌పై చిన్న టీజర్ వదిలి మరింత ఆసక్తిని రేపారు. ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 గురించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. .

English summary

The Family Man Season 3 is set begin soon. Raj and DK's season 3 will be back drop of Coronavirus. Manoj Baipayee Next Fight With China And Coronavirus in Season 3.