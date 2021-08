రానున్న రోజుల్లో సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా మార్పులు జరుగుతాయి అని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా పాన్ ఇండియా సినిమాలు సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతూనే ఉంది. దర్శకులు కూడా వారి స్థాయిని పెంచుకునే విధంగా అడుగులు వేస్తున్నారు స్టార్ హీరోలు సైతం టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్స్ ను భాషా భేదం లేకుండా నమ్ముతున్నారు. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్ హీరోలు తెలుగు సినిమాలపై తెలుగు దర్శకులపై కాస్త ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నారు. జెర్సీ, అర్జున్ రెడ్డి సినిమాలతో మన తెలుగు దర్శకులు స్థాయి ఏ రేంజ్ లో పెరిగిందో స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు ఇక ఇప్పుడు మరో బాలీవుడ్ బడా హీరో తెలుగు దర్శకుడిపై నమ్మకంతో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

Tollywood director ramesh varma biggest pan india movie in bollywood, Bollywood heroes are focusing more on Telugu directors than on Telugu movies. Needless to say, the level of our Telugu directors has increased with the films Jersey and Arjun Reddy and now it seems that another Bollywood big hero is confident in the Telugu director.