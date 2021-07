హీరోగా వెంకటేష్ కొడుకు ఎంట్రీ.. మేటర్ లీక్ చేసిన పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్!

మన సినిమారంగంలో వారసుల ఎంట్రీ అనేది చాలా సాధారణమైన విషయం. హీరోల వారసుల మొదలు దర్శక నిర్మాతలు అలాగే ఇతర నటీనటుల వారసులు కూడా సినీ రంగంలో ప్రవేశించి తమ లక్ పరీక్షించుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పటికే అలా చాలామంది వారసులు ఎంట్రీ ఇచ్చి చాలామంది క్లిక్ అయ్యారు కూడా. ఇప్పుడు వెంకటేష్ వారసుడిగా ఆయన కుమారుడు ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నాడు అంటూ అడపాదడపా వస్తున్న వార్తల మీద క్లారిటీ ఇచ్చారు వెంకటేష్ పర్సనల్ మేకప్ మాన్. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

Will Arjun Daggubati s/o Venkatesh makes his film debut ? Venkatesh’s personal make-up man Raghava who has seen his family closely has spoken about the star kid.