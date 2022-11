తమిళ భాషలో మిస్టరీ, హారర్, థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కిన డెజావు చిత్రం ఓటీటీలో భారీ రెస్పాన్స్‌ను కూడగట్టుకొంటున్నది. రోజా ఫేమ్ మధుబాల, అరుళ్ నిధి, స్మృతి వెంకట్, అచ్యుత్ కుమార్, కాళీ వెంకట్, మైమ్ మధు నటించిన ఈ చిత్రం ప్రముఖ ఓటీటీ ఛానెల్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో సత్తా చాటుతున్నది. వినూత్నమైన కథ, ఆసక్తిరేపే కథనంతో అనేక ట్విస్టులు, టర్న్స్‌తో రూపొందిన ఈ చిత్రానికి అరవింద్ శ్రీనివాసన్ దర్శకత్వం వహించారు. థియేట్రికల్ రిలీజ్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి మంచి ఫలితాన్ని సాధించింది. ప్రస్తుతం డెజావు అమెజాన్‌లో రికార్డు వ్యూస్‌ను సాధిస్తున్నది.

డెజావు కథ విషయానికి వస్తే.. ఒక రచయిత రాసిన కథలోని సంఘటనలు వాస్తవం జీవితంలో కూడా జరిగితే.. ఆ పాత్రలు వచ్చి రైటర్‌ను బెదిరిస్తే అనే కాన్సెప్ట్‌తో డెజావు రూపొందింది. కిడ్నాప్, ఓ మర్డర్ గురించి జరిగే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది. ఉత్కంఠగా సాగే మర్డర్ మిస్టరీ ఆకట్టుకొనేలా రూపొందించడంలో దర్శకుడు తన ప్రతిభను చాటుకొన్నారు.

2022 జూలైలో తమిళంలో ఈ సినిమా థియేటర్లలో విడుదలైనప్పుడు సూపర్ హిట్ టాక్ సొంతం చేసుకుంది. విమర్శకుల ప్రశంసలు కూడా అందుకుంది.

ప్రస్తుతం డెజావు చిత్రాన్ని తెలుగులో రిపీట్ పేరుతో రీమేక్ చేశారు. ఈ సినిమా డిస్నీ+హాట్ స్టార్‌లో డిసెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానున్నది. ఈ చిత్రంలో నవీన్ చంద్ర, మధుబాల తదితరులు నటించారు.

నటీనటులు: నవీన్ చంద్ర, మధుబాల, అచ్యుత్ కుమార్, కాళి వెంకట్, మైమ్ గోపి, స్మృతి వెంకట్ తదితరులు

రచన, దర్శకత్వం: అరవింద్ శ్రీనివాసన్

నిర్మాత: విజయ్ పాండీ, పీజీ ముత్తయ్య

సినిమాటోగ్రఫి: పీజీ ముత్తయ్య

ఎడిటింగ్: అరుల్ సిద్దార్థ్

మ్యూజిక్: జిబ్రాన్

బ్యానర్: వైట్ కార్పెట్ ఫిల్స్మ్, పీజీ మీడియా వర్క్స్

Actress Madhubala's Dejavu is getting good response in Amazon Prime Video. This film also remade into Telugu as Repeat. This will streaming on Disney+hot star from December 1st.