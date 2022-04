The Kashmir Files ఓటీటీ రిలీజ్.. ఎప్పుడు? ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ అంటే?

దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన సినిమాల్లో ఒకటిగా ది కాశ్మీర్ ఫైల్స్ నిలిచింది. విడుదలైన రోజు నుంచే ఈ సినిమా భారీ వసూళ్లను రాబడుతూ.. సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయడమే కాకుండా రాజకీయ, ఇతర వర్గాల నుంచి విమర్శలను ఎదుర్కొన్నది. కాశ్మీర్ పండితులపై పాక్ మిలిటెంట్ల ఉగ్రవాదం, అరాచకాల సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం అత్యంత వివాదస్పదంగా మారింది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓటీటీ రిలీజ్, ఇతర విషయాల్లోకి వెళితే..

English summary

Sensational The Kashmir Files movie is set to release on OTT soon. As per reports, This may be release in May first week. This movie collected 330 crores at box office.