కబాలి, కాలా, దర్బార్ చిత్రాల తర్వాత భారీ సక్సెస్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న తన అభిమానులకు సరికొత్త అనుభూతిని పంచడానికి రజనీకాంత్ తాజాగా పెద్దన్న (అన్నాతే తమిళంలో) చిత్రం ముందుకొచ్చారు. అయితే రజనీకాంత్ సినిమా అంటే అట్టహాసంగా, దేశవ్యాప్తంగా ఓ హంగామా ఉంటుంది. గత చిత్రాలకు భిన్నంగా రజనీకాంత్ నటించిన సినిమా థియేటర్లలో వస్తున్న సమయంలో ఎలాంటి బజ్ లేకుండా సాదాసీదా రిలీజైంది. అయితే పెద్దన్న చిత్రం తన అభిమానులను సంతృప్తి పరిచిందా? రజనీకాంత్ పెద్దన్నతో భారీ విజయాన్ని చేజిక్కించుకొన్నారా అనే విషయం తెలుసుకొనే ముందు కథ, కథనాలు ఓసారి పరిశీలిద్దాం..

English summary

Annaatthe (Peddana) is action drama film written and directed by Siva and produced by Kalanithi Maran under the banner of Sun Pictures. The film stars Rajinikanth, Meena, Khushbu, Nayanthara and Keerthy Suresh. While Jagapathi Babu, Prakash Raj, Vela Ramamoorthy, and Soori play prominent supporting roles