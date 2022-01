Akhanda 50 days బాహుబలి తర్వాత అరుదైన రికార్డు.. 103 సెంటర్లలో ఎన్ని కోట్లు వసూలు చేసిందంటే?

దేశంలో సినిమా పరిశ్రమ సంక్షోభంలో కూరుకుపోయిన విపత్కర పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో అఖండ చిత్రం అద్బుతమైన విజయాన్ని అందుకొన్నది. నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన అఖండ చిత్రం రికార్డు కలెక్షన్లతోపాటు అరుదైన విజయాన్ని అందుకొన్నది. ఇంకా హౌస్‌ఫుల్ కలెక్షన్లతో ఈ సినిమా సరికొత్త రికార్డు దిశగా అడుగులేస్తున్నది. ఈ చిత్రం సాధించిన రేర్ రికార్డు ఏమిటంటే..

English summary

Nandamuri Balakrishna's Akhanda successfully completes 50 days run in 103 centres which is a rare feat in recent times, not just in Tollywood, but in entire Indian film industry. The film which was made on highest ever budget for Balakrishna has done a business of Rs 200 Cr which includes theatrical gross and non-theatrical revenue.