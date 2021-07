అల్లు నటవారసత్వాన్ని పుచ్చుకోబోతున్న అల్లు అర్జున్ కూతురు అల్లు అర్హను చూస్తే పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది. పిట్ట కొంచెం కూత ఘనం అనే సామెతలు గుర్తుకు వస్తాయి. ఇప్పటికే అర్హ ఫోటోలు, వీడియోలో సోషల్ మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో అల్లు అర్హ బాలనటిగా తెరపైకి వస్తుండటంతో మెగా, అల్లు ఫ్యాన్స్, సినీ అభిమానుల్లో సంతోషం పెరిగిపోయింది. అయితే అల్లు అర్హ ఇంకా ఆరంగేట్రం చేయకముందే ఓ ఘనతను సొంతం చేసుకొన్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Allu Arjun's daughter Allu Arha joined in rare list along with senior actors Sridevi, Roja Ramani. Guna Teamworks tweeted that, Actresses Sridevi & Roja Ramani have both won laurels for essaying the roles of young lads in the films Yashoda Krishna & Bhakta Prahlada respectively. We'd like to welcome #AlluArha to this club, as she's all set to play Prince Bharata in #Shaakuntalam #FlashbackFriday