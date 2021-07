Happy Birthday Rhea Chakraborty: సుశాంత్ మరణం, డ్రగ్స్ కేసు.. పీకల్లోతు కష్టాల్లో రియా చక్రవర్తి బర్త్ డే..

కరోనావైరస్ ఓ వైపు దేశాన్ని అతలాకుతలం చేస్తుంటే.. దేశ మీడియాను పరుగులపెట్టించిన హీరోయిన్ రియా చక్రవర్తి. సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ మరణం తర్వాత అత్యంత వివాదాస్పద వ్యక్తిగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. అనేక ఆరోపణలు, జైలు జీవితం ఒక్కసారిగా ఆమెను టార్గెట్ చేశాయి. దాదాపు కెరీర్ పక్కన పెట్టి తనపై వచ్చిన ఆరోపణలకు సమాధానం చెప్పుకోలేని స్థితిలో అందరి ముందు దోషిలా నిలబడింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రియా చక్రవర్తి జన్మదినం ఆమె ముందుకు వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో రియా చక్రవర్తి జీవితం గురించి..

English summary

HBD Rhea Chakraborty: The actress started her career in Tollywood with Tuniga Tuniga movie. In 2019, Rhea falls in love with Actor Sushant Singh Rajput and dated together for quite sometime. She was elected as Most desirable women 2021 in India.