ఫ్లాష్ బ్యాక్: గుండమ్మ కథ చేయలనుకొని వెనుకడుగు వేసిన తారక్, చైతూ.. ఆ ఒక్క కారణం వల్లే..

తెలుగు సినిమాల్లో బెస్ట్ క్లాసిక్ గుండమ్మ కథ అని స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. ఆ సినిమా వచ్చి 60ఏళ్ళు దాటింది. ఇక సినిమా ఎన్నిసార్లు చూసినా కూడా బోర్ కొట్టని విధంగా ఉంటుంది. సరదాగా సాగిపోయే ఆ క్లాసిక్ సినిమాను మరోసారి కొత్తగా చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుందని అక్కినేని, నందమూరి వారసులు ఎన్నోసార్లు అనుకున్నారు. కానీ ఒకే ఒక్క కారణం వలన ఆ ఆలోచన అంతవరకే ఆగిపోయింది. ఆ విషయాన్ని నాగార్జున కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు.

English summary

Gundamma Katha is the best classic in Telugu cinema. 60 years have passed since that movie came out. No matter how many times you watch the movie, it will not get bored. The descendants of Akkineni and Nandamuri have often thought that it would be wonderful to make a new classic film that goes on for fun. But for one reason or another, the idea came to a halt. Nagarjuna also said that in an interview.