రాజమౌళి గుండె జరిపోయేలా చేసిన ఈగ.. 10కోట్లతో సగం షూటింగ్ అయ్యాక ఆపేద్దామనుకొని..

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ట్రెండ్ సెట్ చేసిన సినిమాల్లో ఈగ ఒకటి. అప్పటి వరకు ఒక లెక్క.. ఆ తరువాత మరొక లెక్క అనేలా ఈగ టాలీవుడ్ స్థాయిని అమాంతంగా పెంచేసింది. దర్శకధీరుడు ఎస్ఎస్.రాజమౌళి ఎలాంటి సినిమా అయినా చేయగలడని ఆ సినిమాతో మరోసారి రుజువయ్యింది. అయితే ఆ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఒకానొక సందర్భంలో రాజమౌళికి గుండె ఆగిపోయినంత పనయ్యిందట. సగం షూటింగ్ అయ్యాక ఆపేద్దామనే ఆలోచన కూడా వచ్చిందట. ఒక ఇంటర్వ్యూలో రాజమౌళి ఆ విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు.

English summary

Eega is one of the trend setting movies in the Tollywood industry. With that film, director SS Rajamouli proved once again that he can make any film. However, on one occasion during the shooting of the film, Rajamouli's heart stopped beating. The idea of stopping after half shooting also came up. He remembered that in an interview.