HBD Superstar Krishna Garu: 50 ఏళ్ల క్రితమే అసలైన పాన్ ఇండియా మూవీ.. ప్రయోగాలకు రారాజు!

సూపర్ స్టార్ కృష్ణగా టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు అందుకున్న ఘట్టమనేని శివ రామ కృష్ణ ఈ రోజు తన 78 వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా సినీ ప్రముఖులు, కుటుంబ సభ్యులు, అభిమానులు సోషల్ మీడియా ద్వారా ఈ సిమియర్ నటుడికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. దాదాపు 5 దశాబ్దాల సినీ కెరీర్‌లో కృష్ణ ఎన్నో వైవిధ్యమైన సినిమాలు చేశారు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన కెరీర్ పై ఒక లుక్కేస్తే..

Super star krishna full name, Shiva Rama Krishna. He is celebrating his 78th birthday today as he has achieved a unique recognition in the Tollywood industry as a superstar Krishna. On this occasion, movie celebrities, family members and fans are wishing happy birthday through social media. Krishna has made many different films in his nearly 5 decades of film career. If you take a look at his career on the occasion of his birthday ..