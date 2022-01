Siddharth చెన్నై పోలీసుల సమన్లు.. ముదిరిన సైనా నెహ్వాల్‌ ట్వీట్ వివాదం

పాపులర్ బాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి సైనా నెహ్వాల్ ట్వీట్‌పై వివాదాస్పద కామెంట్ చేసిన సినీ నటుడు సిద్దార్థ్‌కు ఊహించినట్టే కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ ట్వీట్ వివాదంలో సిద్దార్థ్‌పై హైదరాబాద్‌లో కేసు నమోదైంది. తాజాగా మరో రెండు కేసులు నమోదు కావడంతో చెన్నై నగర పోలీసులు తీవ్రంగా స్పందించారు. సిద్దార్థ్‌కు ఈ వివాదంపై వివరణ ఇవ్వాలంటూ సమన్లు జారీ చేశారు. అయితే సైనా నెహ్వాల్, సిద్దార్థ్ మధ్య చోటు చేసుకొన్న వివాదం ఏమిటంటే..

English summary

Actor Siddharth heavily trolled for tweet against Naina Sehwal comemnts on PM Modi. In this incident, Chennai Police Commissioner Shankar Jiwal said two complaints had been received regarding Siddharth's tweet, and actor had been summoned.