ఐదేళ్లు సహజీవనం.. గర్బవతిని చేసి ముఖం చాటేశాడు.. మాజీ మంత్రిపై హీరోయిన్ చాందిని సంచలన ఆరోపణలు

సినీ తారలకు, రాజకీయ నేతలకు సంబంధాలు ఉండటం అత్యంత సహజం. రాజకీయ నేతలు సినీతారలను పెళ్లాడటం, సినీ యాక్టర్లు పొలిటిషన్స్ పెళ్లాడటం సాధారణంగా మారాయి. అయితే తాజాగా ఓ రాజకీయ నేత, ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి తనను మోసగించారనే విషయాన్ని సినీ నటి చాందిని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం దక్షిణాది సినిమా పరిశ్రమలో సంచలనం రేపింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Tamil Actress Chandini revealed sensational living relationship with Tamil MLA Manikandan. She made serious allegations and filed the case in Chennai. She also leaked their private photos to media.